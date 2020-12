À savoir avant de se faire vacciner contre le Covid-19

Dans un mois, les premiers vaccins contre le Covid-19 devraient être administrés en Belgique. Nous répondons à vos questions au sujet de cette mégacampagne de vaccination.

Les premiers vaccins anti-Covid seront bientôt disponibles pour les Belges. La campagne de vaccination devrait commencer dans un mois, le 5 janvier. Le but des autorités: vacciner 70% de la population, ce qui permettrait de rompre la transmission du virus. Mais que sait-on de ces produits, développés en en temps record? Ne sont-ils pas dangereux? Comment va se dérouler la campagne de vaccination?

Qui, quand, où?

• Pourra-t-on vacciner toute la population? Oui, mais pas tout de suite. 22 millions de vaccins ont déjà été commandés par la Belgique, 2 doses sont nécessaires pour la majorité des produits développés. Ils arriveront au compte-gouttes. Il faudra sans doute presque un an pour que soient vaccinés tous ceux qui le souhaitent. L'injection sera gratuite et non obligatoire dans notre pays.

• Qui pourra se faire vacciner rapidement? Il y a plusieurs groupes prioritaires qui ont été définis. La campagne s'adressera d'abord au personnel et aux pensionnaires des maisons de repos et de soins. Ensuite, les soignants des hôpitaux et de première ligne pourront recevoir leur première injection, et l’ensemble du personnel des soins de santé suivra. Seront ensuite concernés les plus de 65 ans, les plus de 45 ans présentant des comorbidités et les personnes dont la fonction économique ou sociale est essentielle, etc. Ces différentes phases pourront se chevaucher.

29 décembre On attend pour le 29 décembre, au plus tard, la décision européenne sur le projet de Pfizer/BioNtech

• Quand pourra-t-on être vacciné? Le Premier ministre Alexander De Croo envisage de commencer le 5 janvier, si les vaccins sont prêts et les autorisations accordées par l'Agence européenne du Médicament (EMA). On attend pour le 29 décembre, au plus tard, la décision européenne sur le projet de Pfizer/BioNtech. L’avis sur le vaccin de Moderna est fixé au 12 janvier.

C'est donc probablement le vaccin de Pfizer, dont une partie de la production se fait en Belgique (Puurs), qui sera le premier à être disponible sur le marché belge. On en attend dans un premier temps 600.000 doses. Deux doses, injectées à 21 jours d'intervalle, sont nécessaires. 300.000 personnes pourraient donc être vaccinées très rapidement. Il faudrait environ un mois pour vacciner dans les maisons de repos (100.000 individus).

Les 4 millions de Belges qui constituent les groupes prioritaires pourraient être vaccinés pour la mi-2021. Les autres personnes pourront recevoir leur injection sans doute dans la seconde moitié de l'année, mais tout dépend des autorisations et de la disponibilité des différents produits commandés.

• Où va-t-on vacciner les Belges? Les travailleurs et résidents des maisons de repos seront vaccinés sur place. Le personnel des hôpitaux aussi. Pour le public ne dépendant pas des centres de soins de santé, la stratégie n'est pas encore définitivement arrêtée. On sait ainsi qu'à Bruxelles, Philippe Close (PS), le bourgmestre de Bruxelles-Ville et président de Brussels Expo, a proposé les palais du Heysel en guise de centre de vaccination éventuel. En Wallonie, le délégué Covid, Yvon Englert, envisage d'utiliser les 37 centres de triage et de testing actuels, avec les médecins généralistes et le personnel infirmier déjà sur place.

Que va changer le vaccin anti-Covid?

• Quelle sera la durée de l'immunité offerte par le vaccin? On n'en sait actuellement rien, par manque de recul. Ce qui a déjà été constaté, c'est que les personnes vaccinées présentent plus d'anticorps que les personnes infectées "naturellement" par le virus, ce qui donne l'espoir que leur immunité soit plus importante que celle qui s'installe après une contamination. Devra-t-on se faire vacciner chaque année? On n'en sait encore rien.

90% et plus... Pfizer/BioNTech parle d'une efficacité de son vaccin de 95%, Moderna de 94% et AstraZeneca de 62 à 90%

• Que sait-on de l'efficacité de ces vaccins? Les vaccins induisent habituellement une réponse immunitaire égale, voire supérieure à l'immunité naturelle. Plusieurs firmes ont déjà avancé des pourcentages de protection importants, très prometteurs: Pfizer/BioNTech parle de 95%, Moderna de 94% et AstraZeneca de 62 à 90%. Mais les résultats complets des différentes études ne sont pas encore publiés.

• Le vaccin permettra-t-il de revivre normalement? Un jour, probablement, mais pas tout de suite. 2021 devrait être une "année de transition", lors de laquelle une série d'activités devraient reprendre progressivement. Dès que la population à risque sera vaccinée et que le taux de décès aura diminué nettement, les Belges retrouveront déjà plus de liberté. Mais les gestes barrières, le port du masque et les règles d'hygiène seront conservés dans une certaine mesure pendant plusieurs mois encore.

Que pourrait-on craindre?

• Quid des effets secondaires? La plupart des vaccins qui sont au dernier stade de développement s'appuient sur des plateformes et des principes connus et maîtrisés depuis longtemps. Historiquement, la quasi-totalité des effets indésirables des vaccins apparaissent dans les six semaines suivant la vaccination. Or, les participants des essais cliniques de Pfizer/BioNTech et de Moderna ont été suivis pendant deux mois, sur demande de l'Agence américaine des médicaments (FDA).

Pfizer et Moderna ont rapporté que, dans les deux mois suivant l'injection de la seconde dose, aucun effet indésirable "grave", mettant la vie du patient en danger ou entraînant hospitalisation ou invalidité, n'était apparu. Pas de réactions allergiques dangereuses (chocs anaphylactiques) ou des problèmes neurologiques, donc.

Par contre, on a relevé de la fatigue, des maux de tête, des courbatures, des douleurs dans les articulations, des rougeurs et douleurs au niveau de la piqûre, surtout après la seconde dose. Ces effets, bien connus dans le domaine de la vaccination, ont été résolus sans hospitalisation.

"Aucun effet secondaire grave n'a été rapporté. Or, plus on met de sujets dans une étude, plus on diminue la probabilité de non-détection d’effets secondaires graves." Nicolas Dauby Infectiologue au CHU Saint-Pierre

Deux autres éléments semblent appuyer la thèse selon laquelle ces vaccins anti-Covid ne sont pas dangereux. Ce type de produit bénéficie des contrôles de qualité les plus stricts de l’industrie pharmaceutique, selon Nicolas Dauby, infectiologue au CHU Saint-Pierre. De plus, un nombre de sujets supérieur à ce qui se pratique habituellement a été inclus dans les études cliniques. "Or, aucun effet secondaire grave n'a été rapporté. Or, plus on met de sujets dans une étude, plus on diminue la probabilité de non-détection d’effets secondaires graves."

• Les mutations du virus ne risquent-elles pas de rendre inefficaces les vaccins? 185 mutations du nouveau coronavirus ont déjà été répertoriées, ce qui s'avère peu important par rapport à d'autres virus. Cette faible diversité génétique du SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) est un atout pour l'industrie pharmaceutique parce que l'on sait qu'il y a une corrélation entre la faible diversité d'un virus et la haute efficacité d'un vaccin.

• Faut-il craindre les adjuvants? Le rôle et l'utilisation des adjuvants, comme les sels d'aluminium, sont bien connus et maîtrisés. L'adjuvant permet de diminuer la dose d’antigène nécessaire par injection en augmentant son efficacité. Aucun vaccin n'a jamais été retiré du marché à cause d'un adjuvant.

