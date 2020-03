A-t-on trop sabré dans les soins de santé?...

Pas d'économies sur les dépenses fédérales, vraiment?

Norme de croissance fixée à 1,5%

La norme de croissance annuelle de ce budget, fixée par le législateur à 1,5% en 2015 , après avoir été de 3% et même de 4,5% dans le passé, constitue l'un des éléments clés pour comprendre le problème. En effet, cette norme se situe actuellement à un niveau inférieur à la croissance des dépenses de soins de santé à politique constante . Dans ces conditions, le gouvernement Michel, même si Maggie De Block et l'ancienne ministre du Budget Sophie Wilmès (MR) s'en défendent parfois, a bien dû sabrer dans les dépenses.

"Avec le vieillissement de la population, la technologie médicale de plus en plus complexe, les produits pharmaceutiques coûteux, inévitablement les soins de santé ont tendance à croître plus vite que le PIB."

Mais les besoins justement, comment expliquer qu'ils ne cessent de grimper ? Plusieurs facteurs doivent être pris en compte. "Avec le vieillissement de la population , la technologie médicale de plus en plus complexe, les produits pharmaceutiques coûteux , inévitablement les soins de santé ont tendance à croître plus vite que le PIB", explique Arnaud Dessoy, responsable des études Public Finance pour Belfius. "Avec une norme de 1,5%, c'est donc trop juste pour l'avenir."

Augmenter le budget et mieux répartir les moyens

Si on veut réduire la pression dans le secteur hospitalier , par exemple, où l'encadrement soignant par lit est plutôt bas par rapport à d'autres pays de l'UE, il convient de revoir en profondeur son système de financement , argue-t-il. Schématisons un peu: les établissements hospitaliers reçoivent une part substantielle de leurs fonds via le "Budget des moyens financiers" (BMF, de son petit acronyme). Ce "gâteau", d'approximativement 7 milliards d'euros pour les hôpitaux généraux , n'a cependant progressé que de "façon modérée" ces dernières années.

"La part de ce budget global dépend de la production des établissements. C'est donc un jeu à somme nulle, tout le monde essaye d'avoir une plus grosse part", explique Jean Hermesse. Chez Solidaris, on ne conteste pas cette analyse. "Dans la vie, il faut savoir interdire un certain nombre de choses. Autant, je suis pour un refinancement des structures hospitalières, autant il y a un certain nombre de dérives qu'on doit pouvoir ne plus accepter demain", acquiesce Jean-Pascal Labille.