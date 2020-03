A vos masques!

Gouverneurs et entreprises s'unissent pour collecter des masques de qualité, qui font actuellement défaut dans les services d'urgence.

La semaine dernière déjà, plusieurs grosses entreprises du secteur de la construction avaient spontanément manifesté leur souhait de participer à "l'effort de guerre" visant à approvisionner rapidement les services hospitaliers de première ligne en masques de type FFP2 et FFP3.

Mais comment? "Après avoir donné quelques coups de fil à des entreprises forcées de se mettre à l'arrêt - tant dans le secteur de la construction que dans d'autres secteurs industriels -, je me suis rendu compte qu'il y avait en Belgique un potentiel de masques professionnels de qualité dont certains ont davantage besoin que nous pour l'instant. Mais comment les rassembler et les distribuer de la façon la plus efficace sans le faire chacun dans son coin?", résume Denis Bosson, directeur commercial chez Franki.