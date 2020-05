Accord entre Lufthansa et le gouvernement allemand

Cet accord aura un impact sur les négociations en cours à Bruxelles entre Brussels Airlines, filiale de la compagnie allemande, et son personnel. Pour rappel, il y a deux semaines, Brussels Airlines marquait son intention de supprimer jusqu'à 1.000 postes et de réduire sa flotte de 30%. De nombreuses tractations ont eu lieu entre le gouvernement Wilmès et la direction de Lufthansa et pourraient prendre un nouveau tour avec l'accord conclu ce lundi en Allemagne.