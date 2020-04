Accord entre l'État et les assureurs-crédit pour un vaste programme de réassurance

Les autorités et les compagnies d'assurance ont trouvé un accord pour couvrir les potentiels défauts de paiement des clients B2B des entreprises.

L'État belge, Credendo, Assuralia et les assureurs-crédit privés ont conclu un accord mardi concernant le maintien des limites de crédit octroyées aux entreprises domiciliées en Belgique .

La crise économique a fait augmenter le risque de non-paiement, ce qui peut avoir des conséquences en cascade et affecter toute une chaîne d'approvisionnement . Normalement, vu cet accroissement du risque, les assureurs-crédit sont censés réduire leurs limites de crédit à l’égard des débiteurs de leurs assurés.

"De plus en plus d’entreprises, même celles qui étaient en bonne santé financière avant la crise, sont confrontées à des problèmes de trésorerie dus à des factures impayées par leurs clients", commente Ed Goos, CEO d’Euler Hermes BeLux, filiale du leader mondial de l'assurance-crédit qui est une des parties de l'accord. "Le mécanisme de protection mis en place nous permet de continuer de couvrir certains risques et de protéger nos clients."