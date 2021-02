Action en référé contre l'État belge pour sa gestion de la crise

Cela fait des mois que la gestion de la crise par le gouvernement interpelle, mais rien n'a encore changé. On a eu des promesses, c'est tout. Le problème? L'absence de débat démocratique parce que les décisions sont prises par le biais d'arrêtés et non de loi discutée à la Chambre. Récemment, 20.000 avocats ont d'ailleurs rappelé le gouvernement à ses devoirs démocratiques dans une lettre ouverte.