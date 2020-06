Aidez-nous à dépenser!

" L’un des plus grands risques est que les consommateurs épargnent davantage. " Cette phrase nous vient de Gertjan Vlieghe, membre belge du comité de politique monétaire de la Banque d’Angleterre, qui nous a accordé une interview ce samedi . Formule incantatoire? Vœux pieux, alors que la planète sort d’une lessive économique? Certes, les Belges se sont appauvris, certains fortement. Certes, les entreprises ont besoin du dernier euro pour survivre. Certes, les multiples mesures de soutien ont surtout visé à limiter la casse. Et pourtant, si nous voulons sortir de la paralysie, si nous voulons que les vendeurs vendent, que les restaurants restaurent, que les entreprises entreprennent, il nous faudra dépenser, il nous faudra créer un choc de la demande .

Le niveau des entreprises ensuite. Les gouvernements doivent investir, ceux qui sont en place en tout cas. Les entités régionales ont préparé des plans (Get up Wallonia, on attend la bruxelloise). Mais, bien qu’utiles pour montrer le cap, ils ne sont que des déclarations de politique régionale reformatées. Pour le Fédéral, la Belgique forme à elle seule la triste exception en Europe de ne pas avoir de gouvernement pour lancer un plan de relance. On ne pourra jamais dire assez combien il est urgent de mettre de côté ses différends idéologiques et de construire sans tarder un avenir à ce pays.