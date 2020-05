Allison Vanderplancke, CEO de Chaussures Maniet: "L'e-commerce est porté par les écoliers. Car oui, leurs pieds n'ont pas arrêté de grandir"

Deux mois de fermeture plus tard, et 35% de chiffre d'affaires à l'eau, les 33 magasins de Chaussures Maniet préparent leur réouverture. Avec, en toile de fond, le stock de la collection passée à remiser.

La réouverture des magasins ce lundi s'annonce comme un soulagement pour Maniet. Devant permettre au groupe derrière les enseignes Chaussures Maniet et Luxus de repartir du bon pied . Et ce, après deux mois de fermeture.

Alors, en coulisses, tout le monde s'active. Surtout côté logistique. En effet, "quand on a fermé en mars, on était sur la collection hiver. Ici, on doit tout passer à l’été". Pour l'ensemble des 30 points de vente en Wallonie et des trois luxembourgeois. Sans parler des aménagements sanitaires de rigueur pour cause de coronavirus.