Après la confiance, Wilmès II décroche les pouvoirs spéciaux

Les exécutifs wallon, bruxellois et de la Fédération Wallonie-Bruxelles en disposaient déjà, le gouvernement Wilmès vient de les obtenir. Mais de quoi parle-t-on? Des pouvoirs spéciaux, une technique permettant à l'exécutif fédéral d'éviter temporairement les lenteurs du processus parlementaire en légiférant par arrêtés royaux. Dans les Régions et les Communautés, le principe est le même: on saute la case Parlement et on avance via des décrets ou des ordonnances.