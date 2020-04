Après le Covid-19, 6 Belges sur 10 craignent pour leur portefeuille

Avec la crise du coronavirus, plus d'un Belge sur trois a de fortes craintes pour l'avenir, et 6 sur 10 craignent que la crise du coronavirus ait un impact négatif sur leurs revenus. Paradoxe: la majorité d'entre eux ne prévoient pas de dépenser moins une fois "déconfinés".

Alors que se profile doucement la perspective d'un déconfinement au moins partiel, les sondages prospectifs risquent d'éclore comme fleurs au printemps. Un premier sondage, réalisé auprès de 1.000 Belges (marge d'erreur: 3%) par le bureau d'études AQ Rate à la demande de trois sociétés de marketing et de relations publiques (Mission-Systole, Spike et Origami), s'attarde sur le degré de stress des Belges en ces temps de pandémie.

Près de six Belges sur dix craignent que la crise du coronavirus ait un impact négatif sur leurs revenus. Mais ce sont surtout les Bruxellois (72%) et les Wallons (68%) qui s'inquiètent. Un Flamand sur deux ne s’attend pas à un impact négatif sur son train de vie.

Train de vie inchangé

Les moins bien lotis qui prévoient d'économiser cibleront en priorité les achats de vêtements et de chaussures (39%), les restaurants (37%), les sorties culturelles (30%), les articles électroniques (29%) et les biens d’équipements comme le mobilier ou les voitures (28%). À noter aussi que 36% des personnes sondées prévoient de restreindre leur budget voyages durant l'été et que 41% ont déjà purement et simplement renoncé à leurs vacances estivales.