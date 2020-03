Après le télétravail, les entreprises découvrent le télé-accueil

Pour les entreprises qui continuent à fonctionner, il faut s’adapter. Après avoir expérimenté le travail à distance, les voilà confrontées à l’accueil virtuel des nouveaux collègues. Un nouveau défi imposé par la situation actuelle.

Jules devait faire son premier jour dans sa nouvelle entreprise en début de semaine. Le coronavirus est venu tout chambouler, mais son engagement a été maintenu. Évidemment, il n’a trouvé personne pour lui montrer la machine à café, lui faire la visite officielle des bureaux ou lui donner des petits conseils pratiques du style "Méfie-toi de Janine à la compta, elle raconte tout à tout le monde." À la place, il s’est retrouvé chez lui dans son bureau, la cravate bien nouée et la boule au ventre au moment de lancer l’appel vidéo avec sa nouvelle équipe pour son premier jour.

"Il faut d’abord s’approprier les outils. C’est plus évident pour une entreprise technologique comme nous, mais ça reste un défi collectif." Nicolas Finet Cofondateur de Sortlist

Ce récit est fictionnel, mais il est très proche de ce qu’ont vécu plusieurs nouveaux employés dans les entreprises belges cette semaine. Chez Sortlist, par exemple, on est maintenant rodé après avoir essuyé les plâtres avec un premier "onboarding" en début de semaine. "Il faut d’abord s’approprier les outils. C’est plus évident pour une entreprise technologique comme nous, mais ça reste un défi collectif", raconte Nicolas Finet à la tête de Sortlist, la plateforme belge qui met en relation les marques et les agences de communication. Si le business tourne un peu au ralenti avec le contexte actuel, la dimension internationale de la scale-up wallonne l’oblige à poursuivre ses activités à distance. "Nous avons ouvert deux nouveaux marchés en début d’année, donc nous engageons très régulièrement."

Concrètement, le nouvel employé passe beaucoup de temps sur Hangout, l’application de conversation vidéo de Google. "On désigne un parrain qui accompagne le nouvel arrivant et lui parle très régulièrement. On a dû intensifier le suivi en individuel." La suite se passe sur Slack, une application qu’utilisent déjà beaucoup d’entreprises, qui permet de réduire le nombre d'emails et fonctionne par thème de conversation.

Réussir à s'intégrer par vidéo

Le risque est évidemment de ne jamais réussir à intégrer le nouvel employé. "On est inquiet pour la santé mentale de l’entreprise. Comment faire pour que ces nouveaux collègues se sentent bien intégrés et comprennent la culture de l’entreprise? C’est très compliqué", nous confie Alain Etienne, cofondateur de Kazidomi, la plateforme belge en ligne qui propose des produits sains et bio à prix avantageux.

"Depuis deux semaines on a une augmentation de 300% de notre activité." Alain Etienne Cofondateur de Kazidomi

Chez Kazidomi, cette période inédite coïncide avec une explosion du business : "Depuis deux semaines on a une augmentation de 300% de notre activité." Et qui dit augmentation du business, dit engagements immédiats. "On a déjà fait un engagement virtuel et on en a trois qui arrivent dans les prochains jours." Dans les deux entreprises susnommées, une procédure d’engagement virtuel poussée avec un parcours à suivre pour le nouvel employé a été mise en place. "D’un point de vue technique, ça demande énormément d’organisation", poursuit Alain Etienne. Pour faciliter cette procédure, Kazidomi met à la disposition des nouveaux employés des tutoriels en ligne pour les mettre à niveau. Évidemment, tout ne peut pas se faire à distance. "En principe tout le monde fait un passage dans l’entrepôt, mais c’est impossible pour le moment."

Webcam obligatoire

Pour tenter de conserver une cohésion d’équipe et intégrer au mieux les nouveaux, on organise des lunchs et apéros virtuels. Une seule consigne : webcam obligatoire! "On découvre les gens chez eux, avec leurs enfants. C’est bizarre au début et puis ça devient naturel", raconte Nicolas Finet.