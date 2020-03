Après le virus, il nous faudra du rêve

Les Pays-Bas ont choisi l’immunisation collective : on y laisse courir le virus, ne protégeant que les personnes à risque (et nous obligeant, nous Belges, à instaurer des contrôles renforcés aux frontières). En Suède, autre pays de l’espace Schengen, ce ne sont pas les ministres mais les experts qui prennent les décisions: pour l’heure, ils n’ont pas pris de mesures de confinement, les écoles restent ouvertes, en opposition avec tous les pays voisins. En Italie (remercions le ciel que Salvini ne soit plus aux commandes), c’est la Chine et non l’Europe qui vient en aide aux habitants: experts et matériels chinois y débarquent en force.