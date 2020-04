Après les banques, la BNB demande aux assureurs de s'abstenir de dividendes

Après l'autorité européenne des assureurs, c'est au tour de la Banque nationale d'encourager les compagnies d'assurance à être prudentes et à conserver leurs bénéfices dans leur capital pour se parer face aux pertes potentielles que devrait générer l'épidémie.

Une semaine après les banques, voilà que c’est au tour des compagnies d’assurance de se mettre au pas. Dans un communiqué diffusé ce mardi soir, la Banque nationale (BNB) demande aux assureurs de suspendre la distribution de leurs dividendes jusqu’au 1er octobre prochain au moins et d’adopter "une attitude prudente et conservatrice en matière de rémunération variable et de participation aux bénéfices".