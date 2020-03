Assemblées générales: les sociétés attendent un texte du Fédéral

Les grandes entreprises sont gênées aux entournures: elles doivent inviter leurs actionnaires à leur assemblée générale, mais la pandémie nécessiterait une participation à distance. Celles qui ne l'ont pas prévu dans leurs statuts ne peuvent l'organiser... sauf si le gouvernement vient à leur secours.

La saison des assemblées générales (AG) approche pour les grandes sociétés belges, mais on sait déjà que celle-ci différera de toutes les précédentes en raison de la pandémie. Difficile, en effet, d'inviter ses actionnaires à une grande réunion "physique" d'ici la fin du mois d'avril alors que le coronavirus n'aura pas encore été éradiqué et que les mesures de confinement auront vraisemblablement été prolongées.

Les entreprises ont commencé à envoyer les convocations aux AG à leurs actionnaires et on voit, à leur lecture, que beaucoup d'entre elles ne savent pas encore sur quel pied danser. Car si une loi datant de 2010 a certes autorisé le vote à distance et ouvert la voie à des télé-assemblées électroniques, il faut avoir prévu ces possibilités dans ses statuts pour les déclencher. Et nombre de nos entreprises n'ont pas, à ce jour, modifié leurs statuts. Ajoutons que ceci concerne aussi bien les sociétés cotées que les non-cotées censées tenir une AG.

Problème de statuts

"Une législation particulière a déjà été approuvée au Grand-Duché la semaine dernière rendant possible, entre autres, la tenue de réunions du conseil d’administration et d’assemblées à distance même si les statuts sont muets à ce sujet." Pierre-Alexis Léonard Managing partner, Deminor

En clair, celles dont les statuts ne prévoient pas de vote à distance ne peuvent pas le proposer à leurs actionnaires. Sauf qu''il y a ici une raison impérieuse de le faire, la pandémie, et qu'il y a urgence vu les délais légaux de convocation. La solution passerait par un texte de loi, rédigé par le cabinet du ministre de tutelle Koen Geens (Justice), qui prévoirait une exception à cette obligation d'adapter les statuts. Possible? "Une législation particulière a déjà été approuvée au Grand-Duché la semaine dernière rendant possible, entre autres, la tenue de réunions du conseil d’administration et d’assemblées générales à distance même si les statuts sont muets à ce sujet", précise Pierre-Alexis Léonard, managing partner au cabinet de défense des minoritaires Deminor.

La Belgique va-t-elle suivre cet exemple? Coup de fil au cabinet du ministre de la Justice. "Nous travaillons sur un texte. Dès que tout le monde sera d'accord à son sujet, nous pourrons communiquer", y répond la porte-parole Sieghild Lacoère. Bonne nouvelle donc, il n'y a plus qu'à attendre.

Convo sous réserves

Seulement voilà, les compagnies dont l'assemblée est proche n'ont pas pu patienter avant d'envoyer leurs invitations. C'est la raison pour laquelle on lit, dans la plupart des convocations, des avertissements. Libellés comme ceci (UCB): "En raison de la crise du coronavirus (Covid-19) et des mesures prises par nos gouvernements et autorités publiques, il est fort probable qu'UCB ne pourra autoriser l'accès physique à son assemblée du 30 avril 2020." Et la société d'ajouter qu'elle recommande d'ores et déjà à ses actionnaires de voter par procuration.

"La réunion ne se tiendra pas au siège de la société. Elle se tiendra par un système de vidéoconférence ou d'audioconférence dont les modalités seront précisées..." Extrait de la convocation à l'assemblée de la société WEB

Dans le paquet récemment publié, quelques entreprises se distinguent. L'immobilière WEB se positionne ainsi un cran plus loin que la plupart. "La réunion ne se tiendra pas au siège de la société", avertit-elle d'emblée. "Elle se tiendra par un système de vidéoconférence ou d'audioconférence dont les modalités seront précisées (sur son) site internet."

D'autres prévoient d'ores et déjà de modifier leurs statuts pour l'avenir. C'est le cas du groupe d'ingénierie Hamon: l'ordre du jour de son AG extraordinaire du 28 avril propose en effet d'ajouter dans les statuts un article prévoyant la possibilité de participer et voter à distance.

Le brasseur AB InBev demande, lui, à ses actionnaires d'approuver le 29 avril prochain une modification statutaire qui permettra à son conseil d'administration de se réunir "par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication similaire".