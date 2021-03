Astuces pour motiver les collaborateurs en télétravail

Les employeurs doivent gérer des travailleurs à distance qui se démotivent et perdent le moral à cause des mesures sanitaires. Quelques conseils permettent de faciliter les relations.

La santé mentale en temps de corona, ça fait presque un an qu'on en parle. Ce qui ressort des enquêtes, c'est que non, les Belges n'ont pas le moral. Par contre, la comparaison des dépenses dans ce domaine indique que les Belges ont plutôt peu consulté un thérapeute: les chiffres de l'Inami montrent une baisse de 8,5% de ces dépenses entre 2019 et 2020 (jusqu'à octobre).

"On a mis en place des ressources supplémentaires et les gens ne sont pas allés vers ces services." Lode Godderis Professeur de médecine du travail (KU Leuven), membre du GEMS

"Cela peut sembler étrange", a relevé Lode Godderis, professeur de médecine du travail (KU Leuven), CEO d’Idewe (actif dans la prévention et la protection au travail) et membre du groupe d'experts GEMS, lors d'un webinaire organisé par Axa Belgium. "On a mis en place des ressources supplémentaires et les gens ne sont pas allés vers ces services."

-8,5% Les dépenses de l'Inami en santé mentale ont reculé en 2020, par rapport à 2019

Pour l'expert, si les Belges ne se sont guère tournés, dans un premier temps, vers les psychologues et psychiatres, c'est parce qu'ils ont pris au pied de la lettre les recommandations de ne pas se rendre chez son médecin à cause du virus. Résultat? Les soins ont été postposés et les spécialistes de la santé mentale font maintenant face à "de grandes listes d'attente".

Moins de réunions

Les employeurs sont évidemment directement confrontés à la problématique. Il n'est pas facile de garder motivés les collaborateurs à distance. Et il faut s'adapter sans attendre, parce qu'"après le corona, on prévoit une pandémie mentale, comme après chaque crise qui cause un grand stress", a expliqué Lode Godderis.

S'il est difficile pour chacun de délimiter vie privée et vie professionnelle en homeworking, on supporte mieux le télétravail si l'on reçoit compréhension et autonomie de la part de l'employeur. Le professeur de la KUL a donné quelques conseils pour graisser les rouages. D'abord, il ne faut pas multiplier les réunions par Zoom, Teams & co. "Il faut bien préparer la réunion, avec un agenda clair, pour qu'elle reste courte et efficace." Durant la session, il faut, plus que d'habitude, vérifier que le message a bien été compris.

"Il ne faut pas tout faire online! Pensez aux réunions forestières." Lode Godderis Professeur de médecine du travail (KU Leuven), membre du GEMS

Tête-à-tête différent

"Il ne faut pas tout faire online! Pensez aux réunions forestières, pas en équipe bien sûr! Allez marcher au bois avec votre collaborateur. Une conversation difficile y devient plus facile, on est plus créatif."

