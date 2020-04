Au Danemark, les plus jeunes ont déjà repris le chemin de l'école

Programmée vendredi, la prochaine réunion du Conseil national de sécurité (CNS) sera suivie de près par les parents d'élèves et les enseignants aux quatre coins du pays. Et pour cause: le Fédéral et les entités fédérées devraient y lever un coin du voile sur les modalités du déconfinement . Des détails sur une reprise prochaine des cours dans les écoles sont attendus.

Le Danemark en éclaireur

En Europe, le Danemark semble le plus avancé. Depuis le 15 avril, les établissements maternels et primaires y sont à nouveau opérationnels. Si les plus jeunes sont de retour derrière leurs bancs, leurs enseignants doivent veiller au respect strict des règles de distanciation sociale. La taille des classes a été réduite et des précautions prises afin que les élèves ne jouent pas en groupe trop important lors des récréations. Dans les bâtiments, une hygiène stricte est de mise: les poignées de porte et les interrupteurs doivent, par exemple, être désinfectés deux fois par jour. Alors que les salons de coiffure, masseurs, tatoueurs, dentistes et auto-écoles ont aussi pu reprendre leurs activités au Danemark ce lundi, les étudiants du secondaire devront par contre attendre le 11 mai prochain.