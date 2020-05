Au Royaume-Uni, le coronavirus tue "deux à trois fois plus" les minorités ethniques

"Ce travail montre que, loin de frapper de façon égalitaire, le Covid-19 est disproportionnellement plus mortel pour les minorités. Il est essentiel de s'attaquer aux facteurs sociaux, économiques et aux freins dans l'accès aux soins qui conduisent à ces morts injustes".

Les chercheurs de l'université se sont concentrés sur les patients testés positif au virus et décédés dans les hôpitaux anglais entre le 1er mars et le 21 avril, des cas recensés par le service public de santé britannique (NHS).

Ainsi, une personne d'origine pakistanaise a 3,29 fois plus de risques de mourir que la moyenne, soit un petit peu plus qu'une personne d'origine africaine (3,24 fois plus de risque). Les communautés bangladaises sont aussi très touchées (2,41 fois plus de risques), tout comme celles venues des Caraïbes (2,21 fois plus de risque). Les Indiens ont, eux, 1,7 fois plus de risque de mourir que la moyenne.