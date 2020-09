Aucun droit à l'erreur

C’est l’une des courses industrielles les plus intenses, les plus globales, les plus passionnantes que le monde ait jamais connues. Trouver le vaccin contre le SARS-CoV-2, virus responsable du Covid-19, est une aventure humaine inédite, capable de sauver des centaines de milliers de vies et de remettre les économies mondiales sur les rails. C’est aussi pour ceux qui y travaillent d’arrache-pied une performance scientifique, pour les entreprises qui les engagent un Graal financier, et pour les pays qui les soutiennent une fierté qui n’est pas sans rappeler la course à l’espace. La Russie ne s’y est d’ailleurs pas trompée, elle qui a baptisé son vaccin Sputnik V, du nom du premier engin placé en orbite autour de la Terre.