Aucune procédure accélérée pour les respirateurs d'urgence en Belgique

Optimisme officiel, inquiétude sur le terrain

Se préparer au pire en espérant qu'il n'ait pas lieu

En attendant, les différents projets essaient d'avancer. Il s’agit d’être prêt tout de suite si le matériel venait à manquer et pas avec quelques jours de décalage ce qui signifierait que certains patients n’auraient tout simplement pas accès aux meilleurs soins. La course contre la montre pour arriver à la phase production bat son plein. Au sein du projet Breath4Life, on rappelle que des décisions de vie et de mort ont dû être prises à Wuhan, en Italie et plus récemment en Espagne à cause du manque de ventilateurs. Donc tant pis, si in fine on n’a pas besoin de ces machines, estime-t-on. "Je pense qu’il est dans la fonction d’une autorité publique de préparer 'le pire', et tant mieux s’il ne survient pas", insiste Bronchart.