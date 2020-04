Audiovisuel et arts de la scène demandent un assouplissement du Tax shelter

Le Tax shelter est devenu le poumon du cinéma. Il constitue la première source de financement des films majoritaires belges francophones (près de 33% en 2019). En 2019, les levées de fonds ont atteint environ 180 millions d’euros (dont 25% pour les arts de la scène). Or, avec la crise, les bénéfices des entreprises devraient fortement baisser, diminuant mécaniquement leur capacité à investir dans le Tax shelter. De quoi menacer le financement de ces deux secteurs et les milliers d’emplois qui y sont attachés .

Deux mesures

La première est la compensation d’une partie de la perte de financement en augmentant la capacité des entreprises à investir davantage dans le Tax shelter. Selon la loi, une société peut exonérer un maximum 1 million d’euros par an via le Tax shelter (soit un investissement maximum de 237.529 euros). L’idée est d’augmenter ce plafond entre 1,7 et 2 millions à titre exceptionnel pour 2020. "Cela permettrait de doubler la capacité d’investissement des grandes entreprises et de compenser un tiers de la chute globale des investissements", indique-t-on chez un leveur de fonds.