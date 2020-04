Aux Etats-Unis, le coronavirus est devenu politique...

L’Amérique se divise peu à peu selon des lignes partisanes au sujet d’une crise sanitaire qui n’a rien de politique au départ. Donald Trump, qui joue sa réélection en novembre, n’a pas pu longtemps tenir la casquette de rassembleur.

La crise du Covid-19 est mondiale et chaque pays y répond à sa manière. Mais aux Etats-Unis plus qu’ailleurs, année électorale oblige, les débats se déplacent de plus en plus sur le champ politique.

A la tête du pays, Donald Trump donne le tempo. Dans une toute première phase, celle de l’arrivée du virus, le Président américain a commencé par minimiser l’impact sanitaire. Le nouveau coronavirus n’est qu’une "simple grippe", professait-il encore fin février. La perspective d’annuler ses meetings de campagne, qui ont l’allure de concerts géants, lui était très difficile.

Il a finalement dû s’y résoudre. C’est la naissance d’une deuxième phase, pendant laquelle Donald Trump s’est présenté comme un Président en guerre, hyperactif et rassembleur. Suspension des vols depuis l’Europe, promotion des gestes barrière, début de confinement dans plusieurs Etats. Ses conférences de presse à la Maison-Blanche, rares d’habitude, sont devenues une tribune quotidienne pour s’adresser aux Américains.

Effet de ralliement terminé

Mais la crise sanitaire s’est doublée d’une crise économique dramatique. Chaque semaine, des millions de nouveaux Américains pointent au chômage. Les files d’attente devant les banques alimentaires donnent le tournis. Une catastrophe pour le milliardaire, qui avait fait de l’économie son argument de campagne numéro 1. La troisième phase, toujours en cours, a démarré.

Tous les gouvernements sont confrontés au même dilemme : combien de temps pourrons-nous continuer à protéger les plus faibles sans laisser notre économie sur la paille ? Quand démarrer le déconfinement ?

Donald Trump, président d’un pays où ce sont les gouverneurs de chaque Etat qui prennent cette décision, profite de ce système fédéral pour en faire un débat partisan. D’autant plus qu'après un effet de ralliement dans les sondages, la cote de popularité du chef de l’Etat est retombée à des niveaux d’avant-crise. Résultat : il retrouve sa posture anti-système alors même qu’il est à la tête de l’administration.

D’où son soutien aux manifestants anti-confinement. Au lendemain de ses recommandations officielles pour "redémarrer l’Amérique" en trois étapes, Donald Trump a surpris en appelant sur Twitter à "libérer" le Michigan, le Minnesota et la Virginie. Leur point commun ? Tous sont gouvernés par des démocrates pro-confinement… Avec ce double discours, l’un sur Twitter, l’autre face au pupitre à la Maison-Blanche, chacun peut donc entendre ce qu’il a envie d’entendre.

Séduire son électorat

Cette posture partisane est relayée par les milieux de l’extrême droite américaine. Une enquête du Washington Post a montré que les manifestations, qui restent le fait d’une infime minorité, étaient poussées par des militants pro-armes à feu très actifs sur Facebook.

De multiples reportages et éditoriaux anti-confinement ont été consacrés à ces rassemblements sur la chaîne conservatrice Fox News, la plus regardée du pays. Quant aux Etats qui ont décidé de lâcher du lest, comme la Georgie qui va rouvrir ses commerces non essentiels à partir de vendredi, ils sont gouvernés par des républicains.