Avocats.be veut l'ouverture des centres fermés

En réalité, en cas de séjour illégal, la loi prévoit la possibilité d'une détention en centre fermé en vue d'un rapatriement dans le pays d'origine du réfugié. Mais la pandémie de Covid-19 qui frappe actuellement l'Europe de plein fouet rend impossible toute tentative de rapatriement . Sur cette seule base, la détention des réfugiés en centres fermés devient illégale . "Les réfugiés qui sont en centre fermé ne peuvent plus être rapatriés parce qu'il n'y a plus d'avion", nous a expliqué Xavier Van Gils. Pour ce dernier, il faut que les réfugiés détenus dans des centres fermés puissent retrouver la liberté le temps que la situation se normalise.

Conditions sanitaires déplorables

Au-delà du caractère illégal de ces enfermements , Avocats.be dénonce les conditions sanitaires déplorables dans les centres fermés. "Il faut libérer ces gens qui n'ont pas commis de délit, mais dont le maintien en détention constitue un danger pour la santé publique", précise encore Xavier Van Gils. Dans les centres fermés, la promiscuité des locaux et l'enfermement ne permettent pas de respecter les règles de confinement et de distanciation sociale édictées par le gouvernement pour lutter contre la pandémie de Covid-19.

L'avocat Alexis Deswaef , ancien président de la Ligue des droits de l'homme, abonde pour l'ouverture des centres fermés , tout en rappelant qu'il y a déjà eu un précédent. "Lors du décès de Semira Adamu lors de son rapatriement en 1998, par peur des émeutes dans les centres fermés, ils avaient ouvert les portes et laissé filer tout le monde", nous a-t-il expliqué. Pour Alexis Deswaef, la situation pour l'Office des étrangers est claire: "S'il n'y a pas de rapatriement possible, la détention est illégale et si tel est le cas, il faut libérer les réfugiés détenus dans les centres fermés."

L'avocat n'est pas opposé à l'idée d'une discussion au cas par cas, notamment pour les réfugiés qui auraient commis des délits. Mais si un réfugié a été condamné et qu'il a purgé sa peine, il doit pouvoir être libéré. Pour l'ancien président de la Ligue des droits de l'homme, il y a également un réel problème de double casquette dans le chef de Maggie De Block (Open VLD) qui détient les portefeuilles de la Santé publique et de l'Asile et la Migration. "Avec sa casquette Santé, elle prône des mesures de distanciation tandis qu'avec sa casquette Asile et Migration, elle n'applique pas les règles qu'elle demande de l'autre côté", explique Alexis Deswaef.