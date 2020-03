Baisse de 70% pour les taxis

"Le secteur du taxi ressent cette crise très violemment. Les taxis sont le miroir de l'économie d'un pays et si l'économie du pays s'arrête, les taxis s'arrêtent aussi", estime Sam Bouchal, le secrétaire de la Fédération des taxis. Ce dernier enregistre une baisse d'activité de l'ordre de 70%. "Les gens ne prennent plus le taxi. La clientèle habituelle des taxis en journée, les fonctionnaires européens et les employés des grandes sociétés, travaillent à domicile", nous a-t-il expliqué. Quant à la clientèle de nuit, elle s'est réduite à peau de chagrin et bon nombre de chauffeurs ont fait le choix de rester chez eux.