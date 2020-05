Baisse de la TVA et mise en place d'un "chèque horeca" pour les restaurateurs belges

La crise du coronavirus a rendu le Belge plus angoissé mais a aussi renforcé ses liens avec les autres, procurant un sentiment de solidarité bénéfique, ressort-il vendredi de l'Enquête nationale sur le bonheur menée par la compagnie d'assurance-vie NN et l'Université de Gand (UGent). Ces dernières formulent une série de recommandations pour remédier aux effets négatifs de la crise et renforcer le positif.

NN et l'UGent se sont penchées sur le bien-être mental des Belges, en particulier six semaines avant et six semaines durant le confinement. Le Belge était pourtant bien parti avant la crise puisqu'il évaluait sa satisfaction de vie à 6,73 sur 10, contre 6,55 lors de la première évaluation en 2018. Prolongée cette année de mars à fin avril, l'étude a toutefois montré que le coronavirus avait assené un coup au moral des Belges, qui ont réévalué leur satisfaction à 6,62 sur 10.