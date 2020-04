Belfius étend les reports de remboursement aux leasings

Le bancassureur public a déjà reporté le remboursement de 18.000 crédits professionnels, et a étendu les facilités aux leasings.

Ce vendredi, Febelfin annonçait qu'après une semaine, quelque 40.000 crédits hypothécaires et 46.000 crédits professionnels avaient été reportés à la demande de clients pour un montant total d' un milliard d'euros . Le lendemain, le "superkern" approuvait le plan de 50 milliards d'euros de garantie publique destinée à soutenir les entreprises mises en difficulté par l'épidémie de maladie à coronavirus. Ce dispositif doit être formalisé très rapidement sous la forme d'un arrêté royal.

Belfius Head of Public & Corporate Banking

"En moyenne, le report de crédit professionnel permet aux PME de différer quelque 20.000 euros de dépenses pour six mois."

Ces requêtes pour de nouvelles lignes de crédit sont assez limitées pour l’instant, explique Dirk Gyselinck. Les PME contactent actuellement davantage l'établissement pour des reports de remboursement de capital de crédit . "En moyenne, cela leur permet de reporter quelque 20.000 euros de dépenses pour six mois . Il s'agit d'un montant significatif qu'elles peuvent conserver pour régler d'autres factures."

Leasing

Les accords noués entre la fédération du secteur bancaire (Febelfin) et le gouvernement ne prenaient pas le leasing de biens mobiliers en considération . "Nous avons cependant reçu beaucoup de questions à ce sujet", indique Dirk Gyselinck. C'est pourquoi Belfius a décidé d'également proposer de reporter le remboursement de capital des crédits-bails, à des conditions similaires à celles appliquées pour les crédits.

"Dans les petites entreprises, une part conséquente du matériel est financée via du leasing. Pour certaines d'entre elles, il est plus important d'intervenir là que sur les crédits." Belfius a ainsi adapté quelque 9.000 contrats en conséquence. Le report de ces derniers et des 18.000 crédits professionnels représente pas moins de 300 millions d'euros actuellement. Un montant qui est appelé à gonfler.