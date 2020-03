Bientôt 10.000 tests Covid-19 par jour. Qui en profitera?

Depuis que l'épidémie de Covid-19 a débarqué en Belgique, la question des tests pose problème. On fait le point sur notre capacité de détection du nouveau coronavirus et sur les progrès annoncés.

Qui est testé?

Comment est réalisé le test?

Un écouvillon est introduit dans la narine du patient et récupère des cellules, qui seront envoyées en laboratoire. Il s'agit d'un procédé assez invasif. "Oui, ça fait mal", admet Eric Muraille, maître de recherches au FNRS, immunologiste attaché à l'ULB. "Et on rapporte pas mal de 'faux négatifs': le prélèvement a été mal réalisé et le laboratoire manque de matériau pour réaliser le test."