Bond de 70 à 80% du trafic internet

Avec la généralisation du télétravail et la suspension des cours, les opérateurs télécoms s’attendaient à une hausse du trafic sur les réseaux fixes et mobiles. En parallèle de cette situation, tous les acteurs avaient mis en place des offres spécifiques , proposant plus de données et de minutes d’appel. Malgré cette situation insolite, les opérateurs l’assurent, les risques de surchauffe du réseau restent limités. "Nous avons bien sûr pris en compte la continuité des activités de notre réseau comme condition essentielle pour tout ce que nous avons mis en place", confirme de son côté Jim Casteele, Chief Consumer Market Officer chez Proximus. "L'offre commerciale que nous avons proposée a donc effectivement tenu compte de cet équilibre. C'est également la raison pour laquelle nous avons essayé de tirer les leçons de l'Italie, tout en reconnaissant que chaque pays est différent".

Comparable aux fêtes de fin d’année

70 à 80% de trafic internet en plus

Enfin, l’opérateur Telenet constate lui aussi une situation comparable. "Sur le réseau fixe, il y a environ 70 à 80% de trafic internet de plus qu'un lundi normal. La consommation en données mobiles a diminué de 20%. Et les appels continuent d'augmenter: par rapport à un lundi moyen, nous avons appelé 60% plus via notre mobile, et deux fois plus via le fixe."