Bouffée d'oxygène pour l'audiovisuel et les arts de la scène

La deuxième est l’élargissement de six mois de l’antériorité des dépenses éligibles. La loi prévoit que les frais engagés dans les six mois qui précèdent la signature de la convention-cadre liant producteur et investisseur sont admis comme dépenses éligibles pour autant que le producteur puisse justifier la nécessité de l’antériorité de ces dépenses. Tout le secteur demandait un élargissement de la mesure de 6 à 12 mois, offrant par là une bouffée d’air aux saisons théâtrales 2020-2021 et aux productions audiovisuelles lorsqu’elles redémarreront à la sortie de confinement sans avoir reçu de fonds avant la fin de l’année.