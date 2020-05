Bpost impactée par la crise alors que Radial se redresse

Au premier trimestre , bpost a subi l'effet de la crise au niveau de ses résultats alors que l'opérateur a enregistré plusieurs embellies, notamment chez sa filiale américaine Radial. Le groupe postal a vu son chiffre d'affaires progresser de 3,1% à 934,6 millions d'euros grâce à la croissance de ses activités dans les colis et la logistique d'e-commerce. Son résultat opérationnel (Ebit) ajusté a en revanche reculé de 21% à 75,6 millions et son profit net ajusté a cédé 5,1% à 52,2 millions. Le groupe a annulé ses perspectives pour l'année entière en raison de l’impossibilité d’estimer, à ce jour, l'impact du Covid-19.

Dans ses activités de colis et de logistique en Europe et en Asie, le chiffre d'affaires a crû de 8,5%, porté par la forte progression en Belgique et aux Pays-Bas (+19,8%). L'augmentation des ventes en ligne depuis le début du confinement a eu un effet positif sur celles-ci. L'Ebit ajusté de cette division a bondi de 31% hors effets non récurrents.