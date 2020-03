Branle-bas de combat dans les hôpitaux belges

53 patients en soins intensifs

Pas de cascade

En tout, via les fondations Alibaba et Jack Ma, la Belgique devrait recevoir près de 500.000 masques et 30.000 kits de test. Ce lundi, ce sont quelque 300.000 masques qui ont atterri à Liège.

Le coronavirus bouscule les habitudes; en cours de route, la Belgique a dû inverser sa logique. Au départ, deux hôpitaux universitaires (l'UZ Anvers et Saint-Pierre à Bruxelles) sont désignés pour accueillir les patients infectés. Assez vite, il apparaît qu'ils risquent d'être débordés. On pense alors à mettre en route la cascade habituelle: en première ligne, les sept hôpitaux universitaires; en seconde ligne, les "gros" hôpitaux de plus de 600 lits; enfin, tous les autres établissements. Sauf que cela reviendrait à saturer en premier les établissements pouvant sans doute prodiguer les soins les plus poussés. Aussi, la Belgique prend-elle le problème à rebrousse-poil: tous les hôpitaux se préparent à accueillir le plus possible de patients, tandis que les cas les plus sensibles seront redirigés vers les sept hôpitaux universitaires.