Brussels Airlines menacée par le cash de Lufthansa

Le manque de réservations et les avions de Lufthansa cloués au sol vont mettre une pression sur la liquidité de la compagnie. Mais la maison mère de Brussels Airlines n'est pas la plus mal lotie du secteur.

La compagnie allemande a décidé de couper temporairement jusqu’à 50% de son trafic aérien en raison de la crise . Brussels Airlines n’est pas épargnée avec 23% de ses vols annulés pour le moment. "Nous avons une demande en forte chute, une augmentation des annulations et beaucoup de 'no show'" , indique Wencke Lemmes, directrice communication de Brussels Airlines.

Les Européens essayent d’ éviter l’avion . Le s coûts fixes de Lufthansa vont donc peser pendant cette période . Pourtant, Lufthansa a aussi quelque chose à gagner de cette crise avec la baisse drastique du prix du pétrole (plus de 30% lundi), qui représente un des coûts les plus importants d’une compagnie aérienne.

D’un point de vue opérationnel aussi, la donne était compliquée bien avant le Covid-19. Les vols court-courriers peinent à maintenir un bon niveau de rentabilité face à la concurrence low cost, et la filiale Eurowings enchaînait les pertes. "Les faillites d'Air Berlin en 2017 et de Germania au début 2019 ont permis à Lufthansa de renforcer sa part de marché en Allemagne, mais ont également ouvert les principaux marchés court-courriers en Allemagne et en Autriche à une concurrence accrue, y compris des compagnies aériennes low cost", écrivaient ainsi les analystes crédit de Moody’s dans une note fin août.