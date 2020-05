Brussels Airlines met la pression pour limiter les licenciements secs

Tous les indépendants, freelances et membres du personnel en "wet lease" ont déjà été remerciés. BA estime aussi pour voir "sauver un maximum d’emplois" en s’assurant que toutes les personnes qui entrent dans les conditions d’une pension la prennent. Une telle mesure pourrait sauver 155 personnes d'un licenciement. BA entend demander à tout son personnel de plus de 55 ans de donner les détails de sa carrière pour pouvoir établir une date de départ.

Les contrats temporaires de 140 personnes vont être stoppés. L’idée est ici de laisser toutes ces personnes au chômage technique jusqu’à la fin de leur contrat qui ne sera pas renouvelé. 92 personnes devront aussi accepter une période de chômage avec complément d’entreprise (ex-prépension). Par ailleurs, la direction entend mettre l’essentiel des 57 ans et plus sous un régime de travail à 50% et les travailleurs de 55-56 ans à 80% via un système de crédit-temps.