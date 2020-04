Brussels Airlines va diminuer sa flotte

C’était à prévoir, c’est désormais officiel. Lufthansa a indiqué que la restructuration de Brussels Airlines allait s'intensifier. Chez Brussels Airlines, où le plan de restructuration "Reboot" prévoit d’atteindre une marge EBIT de 8% d’ici 2022, on est ressort donc les calculettes pour voir là où on va pouvoir économiser davantage .

Lufthansa a d'ores et déjà indiqué que ses filiales Swiss et Brussels Airlines devront diminuer leurs flottes respectives d'avions. Les opérations des vols reprennent progressivement à partir du 15 mai. "Il est évident que cette crise aura un impact sur notre plan Reboot. C’est pour cela que nous avons pris des mesures drastiques", indique Wencke Lemmes, porte-parole de l'entreprise. Encore aucune décision n'a été prise sur une amplification du plan de départs volontaires dans l'entreprise, mais il est fort à parier que Brussels Airlines va réduire la voilure davantage qu'initialement anticipé. Chez Brussels Airlines, comme dans tout le secteur, on sait que la demande va mettre très longtemps à se normaliser même une fois la crise passée. "Cela prendra des mois, voire des années", dit Wencke Lemmes.