Brussels Airlines veut sabrer dans les salaires de tout le personnel

Au menu du plan de Brussels Airlines, des barèmes rabotés de près de 20% pour le personnel et des salaires bruts plafonnés à 5.000 euros pour les pilotes.

L’Echo a obtenu les documents de nouvelles conditions salariales proposées par la direction. Les baisses vont faire mal surtout pour les plus petits salaires. Pour le personnel de cabine par exemple, les barèmes avancés vont désormais de 1.685 euros à 2.407 euros bruts en fonction de l’ancienneté. "Ce n’est quand même pas possible. Quelqu’un qui a 10 ans d’ancienneté en cabine, c’est 1.900 euros bruts", soupire Anita Van Hoof, permanente du syndicat Setca. Auparavant, un membre du personnel de cabine avec 10 ans d’ancienneté gagnait 2.338 euros bruts, il n’en gagnera plus que 1.925 euros. Mais 350 euros vont venir garnir un plan cafétéria.