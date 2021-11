Bruxelles a raté son objectif de vaccination...

L'effet du CST

Nouvel objectif?

Désormais, on ne parle plus d'objectif. "On est dans un exercice de longue haleine. Quel sera le plafond à Bruxelles? Je ne peux pas répondre! Je préfère voir que chez les 65+, on a largement dépassé les 80% et on continue à gagner des pourcents, notamment en déplaçant le vaccibus dans des quartiers où on n'était pas encore allés."