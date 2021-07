Bruxelles: la vaccination anti-covid est désormais possible chez les médecins généralistes

Ces actions de vaccination décentralisées répondent aux besoins spécifiques de la Région bruxelloise en la rendant encore plus proche des habitant(e)s. La vaccination via les médecins généralistes permet, quant à elle, de se faire vacciner par une personne de confiance qui peut répondre aux questions que l'on se poserait encore, a souligné la Cocom par voie de communiqué.

Les recommandations

Depuis lundi, les médecins généralistes bruxellois peuvent passer leurs commandes de vaccin via un espace dédié sur la plateforme Bru-Vax et demander soit une livraison qui se fera par un transporteur agréé, soit une collecte via le HUB Central ou les centres de vaccinations désignés. Les professionnels de la santé peuvent s'y connecter grâce à un login et un mot de passe qui leur sera fourni par leur fédération, la FAMGB ou BHAK.