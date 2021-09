Bruxelles peine à atteindre son objectif de vaccination

Las! Force est de constater, deux semaines plus tard, que l' on est loin du compte . La semaine passée, le compteur s'est fixé à quelque 9.700 piqûres , a fait savoir la Cocom, en charge de la campagne de vaccination à Bruxelles. Contre environ 9.900 la semaine d'avant.

Derrière ce chiffre se cachent différentes tendances. La baisse, dans les centres de vaccination, face à la montée en puissance des initiatives décentralisées , qui pèsent désormais 34% des premières doses, contre 25% une semaine plus tôt. Le tout dans un contexte épidémiologique préoccupant , alimenté par les retours de voyage. Ce qui explique l'instauration, dès ce vendredi, de la quarantaine pour les voyageurs non vaccinés en provenance d'une zone rouge.

On poursuit sur la lancée

Quoi qu'il en soit, le compte n'est pas bon. Et certaines actions n'ont pas (encore?) rencontré le succès escompté. Les premiers pas de la vaccination en entreprise sont plutôt hésitants et les actions dans les grandes surfaces ne tiennent pas vraiment du succès de foule (550 têtes de pipe cette semaine contre 800 celle d'avant). De quoi faire craindre à Inge Neven, la "Madame Vaccination" bruxelloise, quelques turbulences hivernales dans la capitale.

Parce que certaines initiatives n'en sont qu'aux premiers pas: après bpost, Infrabel, la SNCB ou la Stib, qui viennent de débuter les hostilités, on attend que des employeurs privés embraient – il était notamment question de vacciner sur les chantiers. Parce que la vaccination doit encore franchir les portes des écoles secondaires ; or c'est sur la tranche d'âge des 12-17 ans que le retard bruxellois est le plus marqué.

Maron, démission?

Des partenaires, justement, chez qui gronde un certain "agacement", voire de "l'exaspération", c'est selon. "Ce n'est pas encore un problème au sein du gouvernement, indique le président de DéFI, François De Smet. Mais nous aurions aimé qu'Alain Maron se montre plus assertif et assume l'usage de ce 'covid safe ticket'. Le message compte pour beaucoup et sentir les autorités fébriles n'aide pas à avoir confiance en elles."