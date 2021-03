Bruxelles tarde à vacciner: vrai ou faux?

Les centres de vaccination bruxellois tournent au ralenti à cause des faibles stocks.

Le pourcentage de Bruxellois vaccinés contre le Covid est plus faible que dans la population en général. Voici pourquoi.

La Belgique affiche un taux de 6,6% de sa population vaccinée contre le Covid. À Bruxelles, ce taux est de 4,3% seulement alors que 53.500 Bruxellois sont vaccinés et 23.400 ont reçu leurs deux doses.

40% des vaccinés Une enquête auprès de deux hôpitaux bruxellois a montré que dans le personnel vacciné, par la Région bruxelloise donc, 40% des personnes ne venaient pas de la capitale.

Inge Neven a tenu a expliquer pourquoi la Région bruxelloise est à la traîne. "Le taux de vaccination à Bruxelles semble plus bas que la réalité. On dirait que les stocks augmentent et qu’on ne vaccine pas assez", avoue-t-elle. La responsable du Service de l'inspection de l'hygiène de la Commission communautaire commune (Cocom) a avancé plusieurs explications lors d'un point presse.

Des vaccinés non bruxellois

Une enquête auprès de deux hôpitaux bruxellois a montré que dans le personnel vacciné, par la Région bruxelloise donc, 40% des personnes ne venaient pas de la capitale, mais de Wallonie ou de Flandre et sont donc comptabilisés dans les statistiques ce ces deux Régions.

Le phénomène est identique dans les maisons de repos, où un petit 60% du personnel a accepté l'injection. Parmi ces personnes, 25% ne sont pas domiciliées à Bruxelles. Difficile, donc, d'établir une quantification parfaitement représentative de la répartition de la vaccination selon les efforts régionaux.

6 sites de vaccination Quatre nouveaux centres de vaccination, en plus des sites Pachéco et du Heysel, se sont ouverts à Bruxelles ce lundi.

Gestion difficile de stocks incertains

Outre ces questions de domicile, il y a la problématique des stocks et des retards de livraisons, qui concernent toutes les Régions. Bruxelles travaille actuellement avec une semaine de stock de vaccins, mais voudrait monter à deux semaines.

Les confirmations des fournisseurs tombent généralement une semaine avant la livraison. Or il faut inviter les candidats et leur laisser le temps de s'enregistrer. Évidemment, les annonces régulières des retards de livraison d'AstraZeneca incitent aussi à la prudence. Donc, oui, on temporise.

"Chaque vaccin qu’on reçoit, on essaie de l’administrer au plus vite." Inge Neven Responsable du Service de l'inspection de l'hygiène de la Cocom

"C'est un petit ralentissement voulu", explique Inge Neven. D'autant que quatre nouveaux centres de vaccination (Molenbeek, Forest, Woluwe-Saint-Pierre et Schaerbeek) s'ouvraient ce lundi, en plus des sites Pachéco et du Heysel. Et bien sûr, il faut garder du stock pour les deuxièmes doses. Si les nouveaux sites ont une capacité de 1.000 doses par jour, ils ne feront par conséquent que 2.000 injections cette semaine...