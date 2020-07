Bulle sociale réduite, nouvelles mesures pour l'horeca... Que va annoncer le Conseil national de sécurité?

Un nouveau Conseil national de sécurité débute à 9h, avec un petit goût de reconfinement. Des mesures plus restrictives pourraient être décidées pour certaines zones.

Nouveau Conseil national de sécurité. Et on ne parle plus du tout de déconfinement. Juste quatre jours après le précédent, le but est clair: instaurer des mesures supplémentaires suite à la recrudescence de l'épidémie de Covid-19. En effet, depuis deux bonnes semaines, les chiffres délivrés chaque matin par Sciensano montrent une nette hausse des cas de contaminations. Comment endiguer cela? Un reconfinement global tel qu'on l'a connu n'est pas à l'ordre du jour, les conséquences humaines et économiques seraient trop importantes. Alors, que doit-on attendre de ce nouveau CNS?

Lire aussi | Le nombre d'infections augmente encore

Les mesures envisagées

La réduction de la bulle sociale. Il s'agit de la mesure la plus attendue. Actuellement, nous pouvons voir 15 personnes par semaine. Il semble que cela ne soit pas suffisamment respecté. Or, la diffusion du virus se fait principalement lors de ces contacts rapprochés, dans les cercles familiaux notamment. Sophie Wilmès pourrait annoncer la réduction de la bulle sociale à dix personnes (comme c'est désormais le cas à Anvers) et insister sur l'importance de respecter la règle. Problème: les contrôles sont ici très difficiles.

"Si le problème n'est pas contenu à Anvers, on aura un très gros problème." Egbert Lachart Président de l'Open Vld

L'obligation du port du masque étendue. Depuis ce samedi, le port du masque est obligatoire dans l'horeca (sauf à table), dans les services publics, dans les lieux fort fréquentés comme les artères commerçantes, sur décision du bourgmestre. Il l'était déjà dans d'autres lieux, comme les commerces. Il se pourrait que cette obligation soit encore étendue, à tout l'espace public par exemple. Estaimpuis et Courcelles ont déjà pris cette mesure.

Le public lors des événements. Actuellement, des événements jusqu'à 400 personnes (en extérieur) peuvent avoir lieu. Il se pourrait que la présence du public soit restreinte, voire interdite, notamment lors des compétitions sportives. L'assistance pourrait aussi être réduite lors des manifestations culturelles.

Le télétravail. Pour rappel, le télétravail reste la règle, mais de plus en plus de patrons ont rappelé à eux leurs travailleurs. Un tour de vis pourrait être donné en demandant que tous ceux qui peuvent travailler de chez eux le fassent.

Les commerces. Certains commerces peinent à appliquer les règles sanitaires. Les clients s'y côtoient de trop prêt, la marchandise est touchée et retouchée sans scrupule... Les contrôles seront-ils accentués ou les magasins devront-ils appliquer de nouvelles mesures? Devra-t-on se rendre exclusivement seul pour faire ses courses?

Les voyages. Pour les voyages des Belges à l'étranger, le formulaire à remplir par tous, juste avant le retour, devrait être présenté dans les prochaines heures. Y aura-t-il des restrictions d'entrées sur notre territoire, la fermeture de nos frontières? Cela ne semble pas à l'ordre du jour.

L'horeca. Les horaires pourraient être limités en soirée pour les cafés.

Reconfinement local?

Devra-t-on parler de reconfinement? Des mesures plus strictes pourraient être prises pour certaines zones à haute contamination. En ligne de mire: Anvers. "J'espère que nous ne devrons pas aller jusqu'à un lockdown", précise Egbert Lachaert sur VTM. Mais une simple réduction de la "bulle sociale" de rigueur, par exemple de 15 à 10, ne sera pas suffisante pour remettre la situation sur les rails dans la métropole anversoise, craint-il.

Or, "si le problème n'est pas contenu à Anvers, on aura un très gros problème". Faut-il isoler Anvers? Pour Denis Ducarme, sur Matin Première ce lundi matin, il est en effet nécessaire de reconfiner certaines zones.

"J'espère que nous ne devrons pas aller jusqu'à un lockdown." Egbert Lachaert Président de l'Open Vld