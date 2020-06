C'est maintenant que tout commence

Attention, on est encore loin du "je fais ce que je veux quand je veux avec qui je veux". Demain comme hier, le sens des responsabilités s’imposera à chacun. Mais, désormais, on autorise davantage qu’on interdit. Les règles s’assouplissent, les possibilités s’élargissent et cela va nous faire du bien. On sort de l’urgence. Pendant près de trois mois, l’impératif sanitaire a dominé tout le reste. Il s’agissait de limiter la casse, de dompter cette épidémie et de parer au plus pressé sur le terrain social et économique.