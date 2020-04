Ça coince chez Lidl et dans la logistique de Carrefour

Après les remous sociaux de la semaine dernière, le climat s'est globalement apaisé dans la distribution. Place à la finalisation des préaccords déjà conclus. Restent à ce stade deux points chauds: chez Lidl, où les discussions entre syndicats et direction sur des compensations pour le personnel n'avancent guère, et chez Carrefour, où la logistique se rebiffe.

Une nouvelle rencontre, lundi après-midi, entre syndicats et direction de Lidl n'a pas permis de rapprocher les positions. En début de soirée, les interlocuteurs ont arrêté les frais et ont convenu de se retrouver mardi après-midi. Pour rappel, les syndicats stigmatisent la pingrerie de la direction du discounter, jugeant ses propositions "à des années-lumière de ce qu’offrent d’autres enseignes à leur personnel".

Covid dans l'entrepôt

Chez Carrefour, c'est en amont que survient une poussée de fièvre. Depuis vendredi, les travailleurs de Logistics Nivelles, ex-filiale logistique de Carrefour externalisée en 2005 et détenue aujourd'hui par le groupe allemand Kuehne + Nagel, réclament des mesures de sécurité supplémentaires et des compensations pour le personnel. Ce dépôt, qui approvisionne les magasins Carrefour de Wallonie et de Bruxelles, emploie plus de 500 salariés.