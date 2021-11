Calamité ou aubaine, ce variant Omicron?

Le variant du coronavirus baptisé Omicron est déjà présent sur plusieurs continents. Les scientifiques sont lancés dans une course contre la montre pour en évaluer la dangerosité.

On en sait encore peu de choses, et cette incertitude fait trembler le monde. Après le variant Delta, une nouvelle version du coronavirus Sars-Cov2 a été détectée en Afrique du Sud la semaine dernière.

On sait depuis qu'elle est déjà présente sur la plupart des continents . Un cas, le premier en Europe, a été détecté en Belgique et d'autres cas suspects sont à l'examen dans notre pays. Nos voisins néerlandais en ont détecté, ce week-end, treize dans un avion en provenance d'Afrique du Sud. D'autres ont également été signalés en Italie, en Allemagne, au Canada, en Israël, en Australie...

Réunion d'urgence au niveau du G7

Un peu partout dans le monde, des scientifiques mettent les bouchées doubles pour tenter d'évaluer la dangerosité d'Omicron. Les ministres de la Santé du G7 ont convoqué une réunion en urgence, ce lundi à Londres , pour faire le point. En attendant d'y voir plus clair, l'Organisation mondiale de la Santé a qualifié le risque au niveau mondial de "très élevé" .

Symptômes bénins chez les jeunes

Une première "image" du nouveau variant a été produite par l'hôpital Bambino Gesù de Rome. Elle montre qu'Omicron présente "beaucoup plus de mutations" que le variant Delta , actuellement dominant. Ces mutations concernent notamment la protéine spike, "clé" du virus pour infecter les cellules humaines .

Avec quelles conséquences pour la santé? Rien ne dit, à ce stade, que ces mutations rendent le virus plus ou moins dangereux . La présidente de l'Association des médecins sud-africains, Angélique Coetzee, a fait le point de ses observations ce week-end sur la BBC. Les patients infectés par le nouveau variant présentaient des symptômes plutôt bénins. Mais il s'agissait surtout de personnes jeunes.

"Si la variante Omicron était moins pathogène, sa plus grande infectiosité (permettant à Omicron de remplacer Delta) serait très positive".

L'impact sur des personnes plus âgées reste inconnu. Plus globalement, le nombre de personnes infectées par ce nouveau variant et qui ont pu être étudiées jusqu'ici est trop faible pour avoir une idée scientifiquement fondée de ses conséquences.