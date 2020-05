Camaïeu en redressement judiciaire, inquiétudes en Belgique

"La crise du Covid-19 a été le déclencheur des difficultés de trésorerie. L'obtention d'un prêt garanti par l'État aurait permis d'y faire face et de boucler le financement afin de poursuivre la transformation entamée en octobre 2019", a indiqué à l'AFP une source proche de la direction. Selon elle, Camaïeu avait entamé la mise en œuvre d'un plan de transformation "et un accord de financement était sur le point d'être conclu avec les actionnaires et les banques". Mais la crise sanitaire est passée par là, obligeant le groupe "à fermer brutalement plus de 800 magasins dans le monde" et faisant chuter le chiffre d'affaires de 95%, soit un manque à gagner de 162 millions d'euros.