Carrefour se profile à nouveau sur le terrain des prix

Carrefour enfonce le clou. En novembre dernier, l'enseigne basée à Evere avait annoncé une baisse temporaire des prix de 1.000 produits. Elle réédite l'expérience, mais sans frapper aussi fort. Fin 2019, les réductions avaient atteint 25% sur certains produits. À partir de ce mercredi, une nouvelle baisse temporaire oscillant entre 5 et 15% sera appliquée sur 1.000 produits, et ce jusqu'au 30 juin prochain.

"Nous voulons ainsi donner un coup de pouce aux consommateurs belges dont le pouvoir d'achat a été touché par la crise du Covid-19", explique une porte-parole. La crise sanitaire a en effet provoqué des hausses de prix, en raison d'une poussée de la demande sur les produits frais et de longue conservation et de l’interdiction des promotions imposée aux supermarchés pour contrer les achats compulsifs de denrées non périssables vus au début de la crise.