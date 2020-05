Catherine Fonck: "Toutes les clés d'un déconfinement réussi ne sont pas là"

Catherine Fonck, cheffe de groupe cdH à la Chambre, pointe le fait que les tests Covid-19 ne donnent pas encore de résultats dans les 24 heures, que la stratégie d'isolement des cas positifs est encore peu claire et que le tracing fait l'objet d'un bashing contreproductif. "Il faut accélérer là où on est en retard", dit-elle.

Elle a été l'une des premières à attirer l'attention du gouvernement sur les risques de voir le Covid-19 se répandre en Belgique. Catherine Fonck, cheffe de groupe cdH à la Chambre, néphrologue de formation, est toujours aux aguets quand il s'agit de santé publique. Le 23 janvier à la Chambre, "j'ai tiré la sonnette d'alarme avec d'autres scientifiques", dit-elle. Maggie De Block, ministre de la Santé, lui a alors "ri au nez". Elle n'a pas lâché l'affaire pour autant. Son réseau de professionnels de la santé fait d'elle le réceptacle d'un vécu de terrain parfois difficile. "L'intensité du travail est encore plus importante qu’avant, je suis assaillie positivement d’appels du terrain, de demandes, par téléphone, via les réseaux, par mail, je prends aussi moi-même beaucoup de contacts", raconte-t-elle. Son constat est net: tout n'est pas encore prêt pour assurer que le déconfinement entamé le 4 mai se transforme en victoire contre la maladie.

"On ne peut appeler au civisme en reportant toute la responsabilité sur les citoyens qui seraient accusés d’être en faute s’il y avait un rebond."

Non, la députée Fonck n'est pas rassurée. "On a passé le pic, ce qui est crucial aujourdhui, c’est de réussir ce déconfinement. Le Conseil national de sécurité (CNS) et la Première ministre ont voulu passer un contrat avec les Belges et je suis d’accord pour dire que chacun doit respecter les règles de distanciation, porter le masque dans les endroits fréquentés. Mais dans un contrat, il y a des droits et devoirs de chaque côté. On ne peut appeler au civisme en reportant toute la responsabilité sur les citoyens qui seraient accusés d’être en faute s’il y avait un rebond. Les clés de la réussite sont avant tout dans les mains des gouvernements. Or ces clés sont encore insuffisamment implémentées."

Le stock stratégique de masques n'est pas reconstitué

Au risque de radoter, dit-elle, des carences en matériel de protection sont encore déplorées à certains endroits. Et le gouvernement "n'a pas encore reconstitué son stock stratégique de masques". Catherine Fonck souligne que les patients non-Covid qui souffrent de pathologies graves sans avoir consulté pendant la crise vont bientôt exercer une pression supplémentaire sur le système de santé. "La Première dit qu’il y a un stock de 40 millions de masques et qu'au besoin, on ira chercher au niveau de la grande distribution. C’est interpellant d’entendre la porte-parole d’un grand groupe dire que cela faisait des mois qu’ils avaient constitué un grand stock pendant que le monde médical était en demande." Sur la qualité de ce matériel vendu en grande surface? "Elle pose question, mais je laisse cela aux experts. Le gouvernement doit reconstituer un stock stratégique sous peine de revivre ce qu’on a vécu. Il ne peut pas compter sur la grande distribution..."

Et d'avertir sur d'autres "clés": le testing, le tracing et l’isolement des porteurs du virus. "Au fur et à mesure du déconfinement, les contacts vont augmenter. Alors certes, on a des capacités de testing mais on n'a toujours pas les résultats dans les 24 h. C’est l’objectif qu’il faut atteindre." Un objectif couché noir sur blanc par les experts du gouvernement, dit-elle.

Indispensable digital

A l'entendre, le pays n'est pas prêt pour ce déconfinement alors que la phase de réouverture massive des commerces démarre lundi. "Il faut rattraper ce retard. Le tracing par téléphone n’a commencé que mercredi et on assiste à une forme de bashing contre la mise en place du tracing digital.

"On ne peut se passer du tracing digital, donnons-nous les moyens de retrouver nos libertés fondamentales."

Celui-ci est beaucoup plus rapide et permet de détecter des asymptomatiques. Evidemment qu’il faut le baliser de manière stricte, choisir un modèle décentralisé qui détruit les données au fur et à mesure. Et il faut expliquer aux gens en quoi c’est utile pour les protéger eux et leurs proches. Il est illusoire de penser qu’un tracing manuel serait à la fois très efficace et respectueux de la vie privée puisque celui-ci prévoit une banque de données centrale. Vu les caractéristiques du virus, on ne peut se passer du digital." Elle ajoute: "Donnons-nous les moyens de retrouver nos libertés fondamentales."

"On peut tester tout le monde mais si c’est pour laisser tout le monde se balader cela ne sert pas à grand-chose."

Autre insuffisance - "Le Conseil national de sécurité n'en parle jamais" -, la gestion des cas détectés positifs. "On peut tester tout le monde mais si c’est pour laisser tout le monde se balader cela ne sert pas à grand-chose", précise Catherine Fonck, qui craint de ne rien entendre sur la mise en œuvre d'un "système où l’on isole les porteurs de manière sélective". "Cela permet d’accélerer la prise en charge de ces personnes en cas d'apparition des symptômes."

Situation insatisfaisante donc. Fallait-il retarder ce déconfinement ? demande-t-on. "Les décisions ont été prises par le CNS. On peut tous avoir des opinions et je ne veux pas rajouter de la confusion. Certaines mesures ont été prises, d’autres insuffisamment et d’autres pas du tout. Mon message, c’est qu’il faut accélérer là où on est en retard."

Maison de repos par maison de repos

On passe aux maisons de repos avec une question qui s'impose. A-t-on freiné l'hospitalisation des résidents touchés par le Covid pour préserver le système de santé? "Je ne peux répondre de manière formelle. Est-ce que certains résidents qui auraient été hospitalisés en temps normal ne l’ont pas été ? Oui. A-t-on refusé des patients à l'hôpital pour en privilégier d'autres? Il faudrait le vérifier au cas par cas."

Comment faire la lumière sur cette question? "Chaque maison de repos pourra faire l’analyse de ce qui s’est passé une fois que la pression sera retombée. Quel est le nombre de résidents qu'on aurait voulu hospitaliser, le nombre de patients qui sont revenus précocement de l'hôpital en étant toujours potentiellement porteurs du virus? C'est une compétence régionale. Ce qui est certain, c'est qu'un certain nombre d'établissements se sont retrouvés isolés. La crise a montré qu'on gagnerait à gérer les choses de manière plus transversale et multidisciplinaire avec une articulation plus efficace entre maisons de repos, hôpitaux et centres de revalidation par exemple. Des leçons doivent être tirées."

Honte et vrais virages

Un dernier mots de politique. Les pouvoirs spéciaux du gouvernement Wilmès ne devraient pas survivre au-delà du mois de juin, à suivre les déclarations de nombreux partis. "Qui peut dire où on en sera au mois de juin, franchement?", réplique une Catherine Fonck qui dit avoir eu honte en entendant ces déclarations politiciennes en pleine épidémie. Elle déplore "les musculations idéologiques" du 1er mai. "Si c’est pour repartir dans des négociations avec cet état d’esprit, cela ne mènera pas à grand-chose. Il faudra des négociations positives pour former un gouvernement qui se projette et opère de vrais virages."

"Je vois des élections anticipées plutôt comme une menace par rapport à ce qui est essentiel et urgent."