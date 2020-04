Ce délicat déconfinement

"Ne vous y trompez pas: nous avons encore un long chemin à parcourir." C’est Tedros Adhanom Ghebreyesus, le patron de l’OMS (au nom aussi complexe qu’une chaîne d’ADN), qui nous le disait mercredi. Et l’Organisation mondiale de la santé de prévenir: ne relâchez pas trop vite les mesures de confinement, au risque de voir ressurgir l’ennemi invisible. C'est l'exercice dans lequel va se lancer ce vendredi la Belgique, alors que d’autres pays sortent déjà de leur torpeur.

D’abord que l’Europe avance ici aussi en ordre dispersé. Est-ce grave? Non. Chacun y va à son rythme, en phase avec son opinion publique. Le déconfinement dépend de beaucoup de paramètres et d’incertitude. Il fait appel à un micro-réglage délicat. En France, on réfléchit même à avancer par "territoires".