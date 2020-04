Ce n'est pas le moment de baisser les bras

Les prévisions de la BNB et du Bureau du Plan ne sont pas réjouissantes.

Les chiffres sont terrifiants. D’abord, bien entendu, les chiffres quotidiens de ces décès dus au Covid-19. Mais aussi ces chiffres publiés ce mercredi par la Banque nationale de Belgique et le Bureau du Plan .

Le déficit budgétaire exploserait à 7,5% du PIB et l’excédent brut d’exploitation des entreprises enregistrerait une réduction de 40% par rapport à 2019. C’est sans précédent dans l’histoire. Mais peut-il en être autrement quand de nombreuses entreprises sont à l’arrêt et quand 1,5 million de personnes ont dû stopper net leurs activités?

Comme l’indiquent la BNB et le Bureau du Plan, les effets négatifs de cette crise sont certes graves, mais ils sont à la fois temporaires et exceptionnels. Après tout, à l’inverse des autres grandes pandémies de l’histoire ou même de guerres, l’appareil productif reste intact et, tôt ou tard, les gens retrouveront le chemin du travail, s’ils ne font pas déjà du travail à distance.