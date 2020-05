Certaines entreprises vont revoir leurs chaînes d'approvisionnement

Une enquête de PwC auprès des CFO en Belgique montre que la crise pourrait bien amener les entreprises à reconsidérer l'origine de l'approvisionnement et de l'assemblage.

Beaucoup (80%) s’inquiètent logiquement de l’impact financier sur les opérations, les liquidités, les périodes futures et les ressources en capital. Ils se disent également soucieux des éventuels problèmes au niveau de la chaîne d’approvisionnement (50%).

Revirement stratégique

Sur ce dernier point, Jochen Vincke, associé chez PwC Belgique, n'exclut pas que l'on soit arrivé à un tournant : "À mesure que la crise évolue, des complexités et des vulnérabilités apparaissent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Cette crise pourrait être le point de départ d’un possible revirement stratégique en ce qui concerne l’origine de l’approvisionnement et de l’assemblage des produits."