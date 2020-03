Ces chantiers européens menacés de paralysie...

La crise va-t-elle mettre sous cloche le pacte vert, repousser la négociation du budget septennal de l’Union ou la date du grand départ du Royaume-Uni? Les institutions européennes parent au plus pressé pour organiser la continuité des travaux.

Pour continuer de fonctionner malgré le confinement, les institutions européennes ont dégainé le joker de la visioconférence. Ce mercredi, le collège des commissaires a tenu la première réunion virtuelle de son histoire, alors que le Conseil européen de printemps aura lieu par vidéo. Cette semaine, le Parlement s'est mis en veille le temps d'organiser le débat parlementaire à distance dans les vingt-quatre langues, et il se prépare à organiser une session bicéphale: deux hémicycles pour respecter la distanciation sociale. De quoi assurer la continuité de la production législative et assurer le suivi vital des mesures de lutte contre le Covid-19. Mais quel va être le sort des grands dossiers qui mobilisaient l’Union avant que cette crise n’éclate?

Repousser le Brexit?

La négociation d'un accord de partenariat entre l'Union et le Royaume-Uni réunit jusqu’à 200 personnes: peut-elle se poursuivre sans remettre en cause le calendrier des pourparlers? Les réunions de cette semaine ont été annulées, et "nous explorons des manières alternatives de poursuivre les discussions", indique un porte-parole de la Commission. Covid-19 ou pas, Londres refuse pour l'heure d'envisager une prolongation de la période de transition qui maintient le pays dans le système européen. Dont acte.