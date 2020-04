"Cette crise met en évidence la nécessité d'une agence de rating européenne"

La différence de culture des deux côtés de l’Atlantique est mise en évidence. Aux Etats-Unis, l’actionnaire des sociétés est roi et c’est le court terme qui prévaut le plus souvent. Dans des pays comme l’Allemagne et la France, il existe de nombreuses sociétés privées, davantage orientées vers le long terme.

"Un peu à l’image d’Euronext, Scope veut se situer au cœur du financement de l’économie réelle, entre les émetteurs et les investisseurs. Nous désirons créer un véritable écosystème d’intelligence financière avec une présence sur toutes les classes d’actifs. Notre ambition est de couvrir les sociétés de l’indice obligataire iBoxx qui couvre les 500 plus grandes sociétés en Europe. Aujourd’hui, on couvre un tiers de l’indice. À la fin de l’année, on devrait être au-delà de 55% et dépasser de facto l’agence de rating Fitch. Et en 2022, on devrait dépasser Moody’s et Standard and Poor’s."